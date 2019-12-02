ميتشو يصل الزمالك تمهيدا للاجتماع مع مرتضى

وصل الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، لمقر النادي تمهيدا للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي.

مرتضى منصور أعلن في وقت سابق اتخاذ مجلس الإدارة قراراه بالإجماع بخصوص مستقبل ميتشو، وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي.

لكن رئيس الزمالك أشار إلى "إعلان القرار النهائي سيكون عقب الاجتماع مع ميتشو يوم الإثنين".

وعلم FilGoal.com إن ميتشو وصل بالفعل في الساعات القليلة الماضية إلى مقر نادي الزمالك، وتم إبلاغه بموعد اجتماعه مع رئيس الزمالك.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو في الساعات القليلة المقبلة، عقب نهاية رئيس الزمالك لجلسته مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.

وبدأ الزمالك التحرك بالفعل للبحث عن بديل لـ ميتشو، مما يُقرب المدرب الصربي من الرحيل عن صفوف الفريق.

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وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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