جوارديولا: ليستر يتواجد في سباق الدوري لهذه الأسباب.. ولا نهتم بمن يسبقنا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن وجود ليستر سيتي في سباق قمة الدوري الإنجليزي له عدة أسباب.

ليفربول في الصدارة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي بعد مرور 14 جولة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "ليستر سيتي يتواجد في السباق على لقب الدوري لأنهم في حالة مذهلة منذ الموسم الماضي".

وأضاف "حينما تولى برندان رودجرز تدريب الفريق قام بتغيير طريقة اللعب، علمنا بذلك في مباراتنا الأخيرة ضدهم، إنهم يلعبون بطريقة رائعة".

وواصل "لا يجب التفكير كثيرا في الفرق التي تسبقنا في عدد النقاط، علينا فقط أن نفكر في ما يجب علينا فعله لنفوز في المباريات".

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وشدد المدرب الإسباني "يجب أن نكون أكثر صلابة وأكثر استغلالا للفرص التي تتاح لنا".

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي يوم الثلاثاء ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح بيب "مواجهة بيرنلي على ملعبه صعبة بالنسبة لجميع فرق الدوري".

وأكمل "ما يفعلونه على ملعبهم يفعلونه بأفضل طريقة ممكنة، إنهم جيدون في الكرات الثانية والدفاع المنظم".

وأتم "علينا أن نتكيف مع ذلك وأن نحاول اللعب بطريقتنا، على اللاعبين أن يؤمنوا أننا سنحقق الفوز على بيرنلي، عليهم الثقة في ذلك".

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