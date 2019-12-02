جوارديولا: أجويرو لن يشارك أمام مانشستر يونايتد

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن مهاجمه سيرجيو أجويرو لن يشارك في مباراتي الفريق ضد بيرنلي ومانشستر يونايتد.

ويحل سيتي ضيفا على بيرنلي يوم الثلاثاء ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي على أن يستضيف جاره مانشستر يونايتد السبت ضمن الجولة التالية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "سيرجيو أجويرو لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة الديربي، وبعدها سنرى".

وأضاف "إلكاي جوندوجان لن يشارك أمام بيرنلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

وغاب أجويرو عن مباراتي شاختار في دوري أبطال أوروبا ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

ويواجه سيتي صعوبات في مشوار الدوري إذ يتأخر عن ليفربول المتصدر بفارق 11 نقطة بعد مرور 14 جولة.

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