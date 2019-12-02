مدافع سيتي: يمكننا اللحاق بـ ليفربول واقتناص اللقب مثل الموسم الماضي

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يعتقد إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي أن فريقه يمكنه اللحاق بليفربول في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول في الصدارة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقال لابورت في تصريحات لجريدة ذا ناشيونال الإماراتية: "بالطبع يمكن لسيتي الفوز باللقب، في العام الماضي كان الموقف مشابها تماما عندما تقدم ليفربول بالنقاط".

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وأضاف "لا يزال أمامنا وقت لهذا الموسم للعودة للسباق واللحاق بليفربول ومحاولة الفوز مرة أخرى بالدوري الإنجليزي، أتمنى أن نتمكن من القيام بذلك".

وأتم المدافع الفرنسي "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نعمل بجد ولا نفقد أي نقاط أخرى".

يذكر أن فارق النقاط وصل إلى 7 نقاط منتصف الموسم الماضي وكان بإمكان ليفربول رفعه إلى 10 نقاط وحسم الأمور إذا فاز على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما في بداية الدور الثاني، لكن رجال بيب جوارديولا اقتنصوا الفوز وقلصوا الفارق، مع مباراة مؤجلة.

وحقق سيتي اللقب في اليوم الختامي للموسم بتحقيق 98 نقطة مقابل 97 نقطة للريدز.

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