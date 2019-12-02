كلوب: أدريان أنقذنا أمام برايتون وسعيد بمشاركته في الدربي

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن حارسه البديل أدريان ضمن للريدز تحقيق الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

في الدقيقة 78 اضطر كلوب لإشراك أدريان، بعد حصول أليسون بيكر على بطاقة حمراء. ورغم اهتزاز شباكه بهدف، إلا أن أدريان قام بالعديد من التصديات الحاسمة في اللحظات الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة لي أدريان هو رجل المباراة. لقد دخل في المباراة وتصدى لضربة حرة في اللحظة الأولى له على الملعب. لقد أنقذنا وضمن لنا الفوز، وأنا سعيد من أجله لأنه سيخوض مواجهة الدربي".

وسيكون أدريان الحارس الأساسي للريدز يوم الأربعاء المقبل، عند استضافة إيفرتون على ملعب أنفيلد، في المباراة الأولى من أصل تسع يخوضها الفريق في ديسمبر.

وأضاف "في مثل هذه الفترة، عليك الاستفادة من أوقاتك الجيدة، وفي لحظات أخرى عليك القتال، وهو ما فعلناه أمام برايتون".

وأكمل "يجب علينا التعافي سريعاً. نحن نحاول الحفاظ على لياقة وحالة اللاعبين بالطعام والعلاج المناسبين من أجل الذهاب مجدداً لخوض الدربي".

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