هاري ماجواير: التعادل مع أستون فيلا على أولد ترافورد مخيب للآمال

يشعر هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد بالاحباط بسبب فشل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز على الضيف أستون فيلا.

وتعادل أستون فيلا مع الشياطين الحمر على ملعبهم بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحات لقناة ناديه: "وضعنا أنفسنا في موقف رائع خلال الشوط الثاني، لكننا استقبلنا هدفاً".

وأضاف "لم أشاهد الهدف بعد. اعتقدت وقت إحراز الهدف أن الكرة تسلل. هذا أمر مخيب للآمال، لأن ما فعلناه في الشوط الثاني لم يكن جيداً بما يكفي".

وأكمل "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد. لم نكن سيئين، وسجلوا هدفاً ضد سير اللعب".

ويرى ماجواير "بكل صدق جاك جرياليش سجل هدفاً جيداً من خارج منطقة الجزاء. كان هدفاً مخيباً للآمال. بعد الهدف، فقدنا السيطرة على أعصابنا بعض الشيء، وكنا منفعلين".

وأوضح "كنا في وضع جيد خلال الشوط الثاني، وكان لدينا ثقة في أننا سنستمر في اللعب بشكل جيد ونفوز بالمباراة. في الشوط الثاني سيطرنا حقاً على الأمور، وهدف التعادل كان مخيباً للآمال".

استقبل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف أمام شيفيلد يوم الأحد الماضي في التعادل 3-3. وأمام أستون فيلا لم يتمكن الفريق من الحفاظ على الثلاث نقاط.

وعن ذلك قال ماجواير "كمدافع، هو أمر محبط للغاية. فجأة نستقبل 5 أهداف في مباراتين، وسجل مهاجمونا 5 أهداف. انتهى الأمر بحصولنا على نقطتين".

وتابع "هو أمر مخيب للآمال للدفاع. هو شيء سنعمل عليه. كما قلت سجل جاك هدفاً عالمياً، والهدف الثاني جاء بطريقة يجب علينا تفاديها فيما هو مقبل".

واستمر "سببنا للمنافس العديد من المشاكل وكنا أقرب لتسجيل المزيد من الأهداف. سنحت لأنتوني مارسيال فرصة كبيرة، كان يجب أن تنتهي داخل الشباك. كما قلت، لم يكن الشوط الأول جيداً بما يكفي".

وأتم الدولي الإنجليزي "كان الشوط الثاني أفضل، لكن من المخيب للآمال أن نتعادل على أولد ترافورد".

video:1

التعثر أوصل يونايتد للنقطة الـ 18 في المركز التاسع، بينما حصد أستون فيلا نقطته الـ 15 في المركز الـ 15.

video:2

طالع أيضا

ميسي يقتل أتليتكو

هل يرحل مدرب الإسماعيلي؟

إيهاب جلال ينتقد حكم مباراة المصري ونواذيبو

الإسماعيلي يعترض على مواجهة الأهلي في الإسكندرية

مرتضى يهاجم ميتشو ولاعبي الزمالك

4 طلبات من الأهلي لـ كاف