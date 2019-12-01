خاص الإسماعيلي: لماذا نواجه الأهلي في ملعب حرس الحدود وليس على ملعبنا؟

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 23:12

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

تساءل صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن سبب مواجهة الأهلي في ملعب "المكس" الخاص بحرس الحدود، وليس في الإسماعيلية.

لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أعلنت مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري، والتي شهدت مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر. (طالع التفاصيل)

وقال صبري المنياوي: "جدول مباريات الإسماهيلي مُرهق للغاية".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نلعب مباراة كل 48 ساعة، فكيف سنواجه هذا الضغط والإرهاق الشديد للاعبين".

وتابع "لماذا سنواجه الأهلي على ملعب حرس الحدود وليس في ملعبنا رغم أنها مباراتنا؟".

ويرى المنياوي "ملعب حرس الحدود لم يعد كما كان من قبل. الأرضية ليست جيدة على الإطلاق".

وأتم "لماذا لا نلعب على ملعب الإسكندرية، خاصة وقد حددت مباراة سموحة هناك".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.

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