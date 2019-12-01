مؤتمر إيهاب جلال: كنا نعلم قوة نواذيبو.. ولم أشاهد هذا المستوى التحكيمي منذ 30 عاما

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 23:28

كتب : أحمد العريان

مؤتمر إيهاب جلال عقب لقاء نواذيبو

أبدى إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري عدم رضاه عن مستوى التحكيم في لقاء نواذيبو، فيما شدد على عدم تفاجئه بمستوى الفريق الموريتاني الجيد.

المصري فاز على نواذيبو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا نعلم أنهم (نواذيبو) فريق جيد جدا، وشاهدنا بعض المباريات لهم في البطولة العربية والإفريقية".

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وأضاف "مع ظروف اللقاء تحسنوا أكثر. ملعب اللقاء كان سيئا ولم يساعد الفريقين، ومستوى التحكيم كان غريبا أيضا. لم أشاهد هذا المستوى منذ 20 أو 30 عاما".

جلال أتبع "النقاط الثلاث كانوا الأهم في ظل الظروف الصعبة. أعتقد أن الفوز مستحق".

مدرب المصري واصل "استطعنا العودة في اللقاء بعد التأخر وكان اللاعبون يلعبون بثقة وهذا مهم. بعض اللاعبين لدينا يلعبون لأول مرة في دور المجموعات وخارج أرضهم، لكنهم ظهروا أيضا بشكل جيد".

جلال استمر "استقبلنا هدفين متتاليين كادا يفسدا اللقاء، لكنهم (اللاعبون) وقفوا على أقدامهم ولم نغير من شكلنا في الملعب بشكل كبير".

وأتم "أحمد حامد (شوشة) كان سيبدأ اللقاء بشكل طبيعي، لكنه تعرض لشد عضلي في التدريب الأخير مساء أمس ولذلك فضلنا إراحته، وأتمنى أن تكون إصابة عماد فتحي بسيطة أيضا لأنه أحد أهم اللاعبين".

عماد فتحي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، خرج على إثرها مستبدلا وشارك أحمد ياسر بدلا منه.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الثالثة بالتساوي مع بيراميدز في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند لا شيء من النقاط.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية مع إينوجو رينجرز في مصر يوم 8 ديسمبر، فيما يحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في مصر أيضا.

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