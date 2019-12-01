كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي عقد اجتماعا لمجلس إدارة الدراويش لبحث مصير استمرار المدرب الصربي ميدراج ييسيتش من عدمه.

مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل لبحث مصير مدربه الصربي، حسبما أشار المصدر في حديثه مع FilGoal.com.

كما سيشهد اجتماع المجلس تقييم حالة الدراويش في الفترة الأخيرة، والوقوف على أسباب سوء مستوى بعض اللاعبين وعدم تقديمهم لأدائهم المعهود، وفقا للمصدر.

في أغسطس الماضي بدأت رحلة يسيتش صاحب الـ61 عاما مع الإسماعيلي، خلفا لمحمود جابر الذي شغل منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم الماضي عقب رحيل شيدومير يانيفسكي.

ييسيتش قاد الإسماعيلي لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال، إلا أن نتائج الدراويش في الدوري ليست جيدة على الإطلاق.

الإسماعيلي خسر 3 مباريات في الدوري من أصل 5 مواجهات. سقط أمام المصري وأمام حرس الحدود وأمام الاتحاد السكندري.

الظهور الأخير للدراويش في الدوري جاء بخسارة كبيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، بينما انتصر الفريق مرة أمام الجونة ومرة أمام وادي دجلة وبنتيجة واحدة 1-0.

نتائج الإسماعيلي جعلته يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

فهل يشهد اجتماع الإسماعيلي إقالة مدربه الصربي؟ لننتظر ونرى.

طالع أيضا

العراقي يرفع رأس المصري في موريتانيا

شاهد - ملخص تألق تريزيجيه أمام مانشستر يونايتد

القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو الخطير

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ