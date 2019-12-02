سولشاير يعترف بتفوق أستون فيلا على فريقه

خاب أمل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حين فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه أمام ضيفه أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد.

وتعادل أستون فيلا مع الشياطين الحمر على ملعبهم بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "شعرنا بخيبة أمل في الشوط الأول عقب استقبال الهدف الأول. لم نتمكن من السيطرة على المباراة. أصابتنا حالة من انعدام التوازن، ولكن كان أمامنا الكثير من الوقت لتحقيق الفوز".

وأضاف "لكي نكون منصفين سجلنا هدفين وتقدمنا، ولكن خاب أملنا مجدداً لعدم تمسكنا بالفرصة التي سنحت لنا وبزمام المبادرة".

وواصل "بالتأكيد كنا أفضل في الشوط الثاني. لا أعتقد أننا كنا نستحق الخروج متعادلين في الشوط الأول، وأعتقد أنه من سوء حظ أستون فيلا خروجهم غير متقدمين. في الشوط الثاني اختلفت الأمور، وضعناهم تحت الضغط وخلقنا الفرص، وسجلنا هدفا. ربما كان يتعين علينا تسجيل أهداف أكثر، لكنني أشعر بأننا خلقنا العديد من الفرص".

وأكمل "لا يمكنني الحديث كثيراً عن لاعبي المنافس، ولكن هدف جاك جريليش كان رائعاً. لقد ضرب إحدى الزوايا التي ضربتها كثيراً، لذلك كان هدفاً رائعاً. مرة أخرى كان ينبغي علينا أن ندافع بشكل أفضل، ولكن يا له من هدف".

وأوضح النرويجي "أنت دائماً تعتقد أنك ستحقق فوزاً قاتلاً على ملعب أولد ترافورد. بالنسبة لي، خلقنا العديد من الفرص الكافية لتحقيق الفوز وربما لم يحالفنا الحظ في الحصول على ركلة جزاء. كانت لمسة يد واضحة في الدقيقة 54. يجب أن يرى الحكم ذلك".

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