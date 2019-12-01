بالفيديو – العراقي يرفع رأس المصري في موريتانيا بهدف +90 أمام نواذيبو

تقاسم النادي المصري صدارة مجموعته في الكونفدرالية بالفوز على نواذيبو في مباراة صعبة.

وفاز المصري على نواذيبو بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد شيخا ولد بيدا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أوستن أموتو، وكريم العراقي أهداف المصري، فيما سجل بوبكر بيجيلي، وياسين الولي هدفا نواذيبو.

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التشكيل

اختار إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، البدء بسعيدو سيمبوريه كقلب دفاع بجانب إسلام أبو سليمة، فيما بدأ بهاء مجدي كظهير أيسر.

📋 سيمبوري في قلب الدفاع وطقطق يجاور أموتو في هجوم المصري أمام نواذيبو بالكونفدرالية 🌍#في_افريقيا pic.twitter.com/y2DHrj6v7f — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2019

وصف المباراة

بدأ المصري اللقاء ضاغطا بهدف التقدم المبكر. حسن علي سدد بقوة في الدقيقة الثالثة، لكن عبد المجدي نداي حارس نواذيبو تصدى للكرة.

نواذيبو رد سريعا. وفي الدقيقة الخامسة نفذ ياسين الويلي الكرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري.

المصري استعاد المبادرة، وفي الدقيقة الـ16 مرر أموتو الكرة لمفتاح طقطق في وضعية الانفراد، لكنها طالت ووصلت للحارس.

هدف أول

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ20. تمريرة من كريم العراقي إلى مفتاح طقطق على الجهة اليمنى، والنجم الليبي أرسل عرضية رائعة، قابلها أوستن أموتو برأسية أكثر روعة في المرمى مسجلا الأول.

إصابات متتالية

ما تبقى من عمر الشوط الأول كان دون المستوى. أموتو تعرض لإصابة في الدقيقة الـ25 بعد اشتراك واصطدام في الوجه، لكنه أكمل اللقاء.

والإصابة الثانية كانت لعماد فتحي في الدقيقة الـ36 بعد تدخل قوي من لاعب نواذيبو، ما استلزم خروجه مستبدلا ودخول أحمد ياسر.

كريم العراقي تعرض لإصابة هو الآخر في الدقيقة الـ42 بعد تدخل عنيف جدا من سوكرانا محمد، لكنه استطاع العودة للملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني مغاير

بداية الشوط الثاني كانت مغايرة تماما. نواذيبو تعادل من الفرصة الأولى في الدقيقة الـ46 بعد تمرية جعلت بوبكر بيجيلي ينفرد بالمرمى، ليضع الكرة بجانب أحمد مسعود في المرمى.

نواذيبو لم يكتف بالتعادل، وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ53 عن طريق ياسين الشيخ الولي بعد بينية ساقطة، استلمها داخل منطقة الجزاء ووضعها فوق مسعود في المرمى.

عودة البث

البث انقطع من المصدر على شاشة التلفاز، لكن بعودة عاد البث للاعبي المصري أيضا. أحمد مسعود منع هدفا محققا في الدقيقة الـ61 بعد عرضية من الجهة اليمنى، استلمها هيميمة تينجي وسددها تجاه المرمى، لكن مسعود حولها لركنية.

واستفاق أموتو مرة أخرى وسجل التعادل في الدقيقة الـ63. كرة طويلة أخذها لنفسه برأسه ومر بمهارة رائعة، ثم سجل الكرة في المرمى بمهارة رائعة.

تدخل جلال

نواذيبو تدخل بتبديل أول في الدقيقة الـ71 بدخول محماني سيسيه بدلا من بوبكر بيجيلي.

أما إيهاب جلال فرد بالتبديل الثان في الدقيقة الـ73 بدخول فريد شوقي بدلا من إيزي إيميكا.

أموتو انطلق مجددا في الدقيقة الـ76 ومرر كرة رائعة لحسن علي، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية في اللحظة الأخيرة.

وأجرى سانتياجو مارتنز المدرب الإسباني لنواذيبو ثاني التبديلات في الدقيقة الـ79 بدخول سيدي عبد الله تودا بدلا من هيمي تينجي.

البديل تودا كاد يضيف الثالث في الدقيقة الـ81 بعد مهارة رائعة ثم تصويبة، لكن أحمد مسعود أبعدها إلى ركنية.

دقائق أخيرة

آخر حلول جلال كانت في الدقيقة الـ83 بدخول محمود وادي بدلا من أوستن أموتو.

ورد نواذيبو بدخول الحسن نيجيدي بدلا من ماندلا كوندي في الدقيقة الـ85 في آخر التبديلات.

سيمبوريه حاول من مخالفة في الدقيقة الـ89، لكنها نفذها فوق المرمى بقليل.

هدف قاتل

المصري قتل اللقاؤ بهدف ثالث في الدقيقة الـ90. بينية طويلة أخذها محمود وادي ومر من المدافع بمهارة، ثم مرر الكرة إلى مفتاح طقطق، والذي بدوره راوغ المدافع وسدد لكنها اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى كريم العراقي الذي أكملها في المرمى مسجلا هدف الفوز.

المصري كاد يضيف الرابع في الدقيقة الـ92 بعد تمريرة من أحمد ياسر إلى محمود وادي، لكن الفلسطيني سدد فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الثالثة بالتساوي مع بيراميدز في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند لا شيء من النقاط.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية مع إينوجو رينجرز في مصر يوم 8 ديسمبر، فيما يحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في مصر أيضا.



























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