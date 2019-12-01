بالفيديو - محاولات وهدف ملغي في ملخص لمسات تريزيجيه ضد يونايتد

شارك في الشوط الأول وقدم مستوى جيد وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم. كان هذا أبرز ما قدمه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد.

وخسر أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد 2-1 في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ولم يبدأ تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا المباراة، لكنه شارك في الدقيقة 17 بعد إصابة أنور الغازي.

وقدم تريزيجيه مستوى جيد في المباراة وسجل هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على جاك جريليش الذي مرر له الكرة.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر يونايتد.

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