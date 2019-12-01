تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو

يبدأ بهاء مجدي وعماد فتحي، ومفتاح طقطق أساسيون مع المصري أمام نواذيبو لأول مرة بعد قيدهم في القائمة الإفريقية.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد تشكيل المصري، تواجد كريم العراقي أساسي في الجبهة اليمنى، فيما يبدأ سعيدو سيمبوري كقلب دفاع بجانب إسلام أبو سليمة.

ويتواجد الثنائي مفتاح طقطق وعماد فتحي على الجناحين الأيسر والأيمن، فيما يقود أوستن أموتو خط الهجوم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: بهاء مجدي – إسلام أبو سليمة – سعيدو سيمبوري – كريم العراقي.

الوسط: إيزي إيميكا - إسلام عطية.

أمامهم: مفتاح طقطق - عماد فتحي – حسن علي.

الهجوم: أوستن أموتو.

وجاءت دكة بدلاء المصري كالتالي:

حارس: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: محمود حمد.

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.

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