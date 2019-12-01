بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف
الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 19:08
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لفريقه أستون فيلا في شباك مانشستر يونايتد لكن حكم المباراة ألغاه بداعي الهدف.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
ويلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد.
وشارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 17 بعد إصابة أنور الغازي.
وفي الدقيقة 29 وصلت الكرة إلى تريزيجيه أمام مرمى يونايتد ليضع الكرة في الشباك.
لكن الإعادة التليفزيونية أظهرت وجود تسلل على جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي مرر الكرة إلى تريزيجيه.
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