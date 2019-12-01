بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لفريقه أستون فيلا في شباك مانشستر يونايتد لكن حكم المباراة ألغاه بداعي الهدف.

ويلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد.

وشارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 17 بعد إصابة أنور الغازي.

وفي الدقيقة 29 وصلت الكرة إلى تريزيجيه أمام مرمى يونايتد ليضع الكرة في الشباك.

لكن الإعادة التليفزيونية أظهرت وجود تسلل على جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي مرر الكرة إلى تريزيجيه.

video:1

اقرأ أيضا:

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟

إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري