مدرب الشرقية: أتمنى مواجهة ميتشو لأنه متخبط.. محظوظ للعب مع الزمالك في هذا التوقيت

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام جينيراسيون فوت

يطمع مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للشرقية في إقصاء الزمالك من دور الـ32 لكأس مصر عندما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل.

وصرح مزيكا خلال استضافته بقناة أون سبورت "أتمنى مواجهة ميتشو، لأنه يعاني من حالة تخبط في الفترة الحالية وذلك بعد بداية جيدة جدا ولكن الأمور أفلتت منه نسبيا".

وأضاف "ميتشو أجرى تعديلات عديدة بالفريق ولا يوجد ثبات بالتشكيل فهو يقع تحت ضغط كبير، فالزمالك ناد كبير ولديه شعبية، ونحاول استغلال ذلك".

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واستدرك "لكن إذا تولى مدرب جديد مسؤولية الزمالك سيكون لديه أهداف ودوافع جديدة".

وأشار "الفوز على الزمالك إنجاز شخصي سيحسب للاعبين والنادي، محظوظ أننا نواجه الزمالك في هذا التوقيت وسط حالة الضغط والتخبط، أتمنى تكون فرصة لنا".

وواصل "طارق حامد، لاعب مؤثر جدا، فهو (مقاتل)، ويبذل 100% من مجهوده بعيدا عن الفنيات، كما أن غياب محمد عواد ميزة لنا، ولكن محمد أبو جبل لا يقل عنه".

وأتم تصريحاته "لا أتوقع مفاجآت في تشكيل الزمالك، لن يعتمد ميتشو على لاعبين صغار، رغم أن قطاع الناشئين بالزمالك يضم ذخيرة من العناصر المميزة، ولكن سيكون لاعب مكان آخر في نفس المركز مثل حازم إمام مكان حمدي النقاز أو محمد عبد الشافي مكان عبد الله جمعة".

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