بالفيديو – الظهور الأول ليس سعيدا.. أرسنال يتعثر بالتعادل أمام نورويتش

الظهور الأول للسويدي فريدريك ليونبيرج كمدرب لأرسنال لم يكن سعيدا، بعدما فشل في الانتصار على نورويتش سيتي.

أرسنال تعادل مع نورويتش سيتي بهدفين لكل فريق على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

الفريق اللندني وجد نفسه متأخرا في النتيجة مرتين، إلا أنه عاد في المرتين وعدل النتيجة.

نورويتش تقدم أولا بهدف عكس مجريات اللعب عن طريق تيمو بوكي في الدقيقة 22 بعد تسديدة اصطدمت في دفاع أرسنال وهزت الشباك.

لكن تقدم نورويتش لم يستمر طويلا، بعدما نجح بير إيمريك أوباميانج في تعديل النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 29.

ركلة أوباميانج تصدى لها الهولندي تيم كرول حارس نورويتش في البداية، قبل أن يُقرر الحكم إعادة الركلة بعد تدخل تقنية الفيديو، بسبب تقدم لاعبي نورويتش داخل المنطقة قبل تسديد الركلة.

وفي المحاولة الثانية، نجح أوباميانج في هز الشباك ليكتب التعادل لأرسنال.

ولكن قبل لحظات من نهاية الشوط الأول انطلق تود كانتويل وسدد بروعة وإتقان في شباك أرسنال.

نورويتش يتقدم بثنائية مقابل هدف، ولكن التقدم لم يستمر لساعة من اللعب.

المتألق أوباميانج يعود ويدرك التعادل لأرسنال بهدف صاروخي في الدقيقة 57. هدف انتهى عليه اللقاء بالتعادل 2-2.

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ليونبيرج الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل أوناي إيمري، دفع بـ ميسوت أوزيل خلف الثنائي ألكسندر لاكازيت وأوباميانج.

لكن المفاجأة جاءت بمشاركة شكودرن موستافي في خط الدفاع وسياد كولاسيناك كظهير.

📋 Here's the team news for today's game at Norwich...#NORARS — Arsenal (@Arsenal) December 1, 2019

تدخلات ليونبيرج في اللقاء لم تشهد إشراك نيكولاس بيبي، بعدما فضل المدرب الدفع بالشاب ساكا إلى جانب لوكاس توريرا والبرازيلي مارتينيللي.

ووصل أرسنال للنقطة 19 بالتساوي مع شيفيلد مؤقتا في المركز السابع، بينما حصد نورويتش نقطته الـ 11 في المركز قبل الأخير.

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