بالفيديو – السقوط الأول.. جاريدو يستغل الأخطاء وينصر النجم على الأهلي

سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة تحت قيادة السويسري ريني فايلر، بعدما خسر بهدف مقابل لا شيء أمام النجم الساحلي.

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

هدف انتصار النجم الساحلي جاء عن طريق ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50.

خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي الأسبق استغل الأخطاء لصالحه لينصر النجم الساحلي.

الأهلي وجد نفسه منقوصا منذ الدقيقة 13 بعد طرد أيمن أشرف. خطأ استغله جاريدو وأربك حسابات فايلر.

الخطأ الثاني الذي استغله جاريدو كان لقطة الهدف. عرضية من محمد مثناني خلف رامي ربيعة في المساحة الخالية داخل منطقة جزاء الأهلي استقبلها الشيخاوي بهدوء وسدد في شباك الشناوي.

علي معلول خرج مصابا في الدقيقة 65 وهو الأمر الذي أربك مرة أخرى حسابات فايلر.

سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني.

بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.























































البداية

ريني فايلر اعتمد على كتيبة هجومية بقيادة جونيور أجايي وخلفه الثلاثي حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد سليمان.

محمد مجدي "أفشة" شارك في وسط الملعب بجانب عمرو السولية، بينما شارك العائد من الإصابة رامي ربيعة في خط الدفاع.

وفي البداية أعلن الأهلي تواجد محمد هاني في التشكيل، قبل أن يُغير ذلك ويتواجد أحمد فتحي بدلا من محمد هاني.

📋 فايلر يهاجم النجم بوليد سليمان ورمضان والشحات وأجايي#في_إفريقيا pic.twitter.com/mshBIQnHVu — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2019

على الجانب الآخر اعتمد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لـ النجم الساحلي على خطة 3-4-2-1 بتواجد أنيس سالتو كمهاجم صريح وخلفه الثنائي ماهر الحناشي وياسين الشيخاوي.

ضربة مدوية

عمرو السولية سقط أرضا متأثرا بإصابة بعد تدخل قوي من لاعب النجم الساحلي، ولكن لم تكن تلك الإصابة هي الضربة المدوية للأهلي، بل ما حدث في الدقيقة 13.

لاعب وسط الأهلي استمر في اللقاء بشكل طبيعي بعد تلقي العلاج ولكن من لم يستمر في اللقاء هو أيمن أشرف الذي خرج مطرودا.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الحمراء المباشرة في وجه أيمن أشرف واحتسب مخالفة على حدود منطقة الجزاء لصالح ماهر الحناشي.

واعترض لاعبو الأهلي والجهاز الفني بشدة على قرار حكم المباراة.

أنت الحكم - هل استحق أيمن أشرف البطاقة الحمراء في التدخل مع لاعب النجم الساحلي ماهر الحناشي!؟#في_إفريقيا pic.twitter.com/AVj7rdOJbY — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2019

اعتراضات لم تُغير بكل تأكيد من واقع قرار حكم المباراة. الأهلي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 13 أمام النجم الساحلي في تونس.

video:1

تدخل فايلر

الركلة الحرة مرت بسلام على مرمى الأهلي ولكن حالة من التخبط والاعتراضات ظهرت في المباراة بعد حالة الطرد.

فايلر لم يتسرع في تعديل خطته بعد الطرد مباشرة وانتظر حتى وصول الدقيقة 30.

قبل وصول الدقيقة 30 حصل مرتضى بن وناس على بطاقة صفراء بعد تدخله على رمضان صبحي، ليحصل الأخير على ركلة حرة لم تُشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

محمد هاني كان ورقة فايلر بعد الطرد، فشارك بدلا من وليد سليمان، وتحرك أحمد فتحي ليترك مركز الظهير الأيمن لـ هاني.

ودخل أحمد فتحي كقلب دفاع بجانب رامي ربيعة.

الخطورة لم تظهر على مرمى الأهلي، ولكن الاستحواذ انتقل لصالح النجم الساحلي عكس حال المباراة قبل الطرد.

لكن الأهلي عاد للسيطرة على الكرة في وسط الملعب قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. استحواذ كان لصالح الأهلي بنسبة 51% مقابل 49% لـ النجم الساحلي.

وطالب حسين الشحات لاعب الأهلي باحتساب ركلة جزاء لفريقه بداعي لمسة يد على مدافع النجم، وسط اعتراضات حمراء.

أنت الحكم - حسين الشحات طالب باحتساب ضربة جزاء في هذه اللقطة#في_إفريقيا pic.twitter.com/wpqpazfUkQ — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2019

شوط ممتلئ بالاعتراضات انتهى بحصول جونيور أجايي على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وانتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف.

ضربة سريعة في مرمى الأهلي

جاريدو تدخل مباشرة بين شوطي المباراة ليدفع بـ كريم العريبي بدلا من أنيس سلتو، محاولا استغلال النقص العددي لـ الأهلي.

وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 50 والسبب ياسين الشيخاوي.

عرضية متقنة خلف رامي ربيعة مباشرة، استقبلها الشيخاوي بكل هدوء قبل أن يحولها داخل الشباك.

شباك الشناوي تهتز لأول مرة في بطولة إفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام أطلع بره وكانو سبورت.

تأخر الأهلي في النتيجة هو الأمر الذي يحدث لأول مرة تحت قيادة فايلر.

video:2

بعد الهدف دفع فايلر بـ وليد أزارو بدلا من حسين الشحات كتغيير جديد لـ الأهلي في الدقيقة 60.

ضربة جديدة لـ الأهلي

مصاعب الأهلي ظهرت مجددا في الدقيقة 65 والسبب الدولي التونسي علي معلول.

معلول سقط أرضا متأثرا بإصابة عضلية، قبل أن يُكمل المباراة من جديد، ولكنه لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من دقيقة واحدة بعد ذلك، ليخرج مصابا.

مصائب الأهلي لا تأتي فرادى علي معلول يسقط مجددا بسبب إصابة في العضلة الضامة.#في_إفريقيا pic.twitter.com/74GuwpvvdX — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2019

معلول خرج مصابا وشارك أليو ديانج بدلا منه، لتنتهي تغييرات الأهلي.

video:3

الأهلي سيطر على مجريات اللقاء مع تراجع النجم الساحلي واعتماده على المرتدات التي ظهرت خطيرة على دفاع المارد الأحمر.

لكن فرص الأهلي الحقيقة لم تظهر على المرمى باستثناء رأسية ضعيفة من أجايي.

صاحب الهدف ياسين الشيخاوي خرج في الدقيقة 70 ليشارك حازم الحاج حسن بدلا منه.

وفي الدقيقة 81 أنهى جاريدو تغييراته بمشاركة سليم بوخنشوش بدلا من مالك بيعاوي.

مشاركة أليو ديانج مع الأهلي، حولت أفشة لمركز صانع الألعاب فسدد تسديدة قوية جاءت بجانب القائم في الدقيقة 84.

وكاد النجم الساحلي أن يستغل خطأ قاتلا من أحمد فتحي في إعادة الكرة لـ الشناوي ولكن الأخير أبعد الخطورة عن مرماه.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم يشهدوا أي جديد. الأهلي يخسر في رادس.

طالع أيضا

تعرف على موقف طارق حامد أمام مازيمبي

تصريحات مثيرة من مورينيو بسبب فاجعة لاعب يونايتد

هل تغيير حكم مواجهة الزمالك أمام مازيمبي

كلوب يرد على شوقي غريب

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر