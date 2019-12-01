فيديو - لمصلحة إنتر.. ساسولو يخطف التعادل من يوفنتوس ويهدد صدارته

فقد يوفنتوس نقطتين في مشوار الدوري الإيطالي بعد التعادل على ملعبه أمام ساسولو بهدفين لكل منهما.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة إنتر لفريق سبال اليوم الأحد.

افتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 20 ولكن عادل ساسولو النتيجة سريعا عن طريق جيريمي بويا بعد ثلاث دقائق.

ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم ساسولو مبكرا بعد دقيقتين عن طريق فرانشيسكو كابوتو من خطأ من ماتياس دي ليخت ثم خطأ جديد من جيانلويجي بوفون.

ونجح يوفنتوس في معادلة النتيجة بالدقيقة 67 عندما حصل باولو ديبالا على ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو داخل الشباك بنجاح.

رفع ساسولو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فريق لاتسيو السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

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