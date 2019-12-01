مدافع ليفربول: النتائج أهم من الأداء حاليا

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك يحتفل مع أرنولد بهدف ليفربول في برايتون

لا يهتم ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول بالأداء الجمالي بقدر ما تهمنه النتائج التي يحققها الريدز في المباريات.

وصنع ترينت ثنائية فيرجيل فان دايك التي سجلها في شباك برايتون يوم السبت ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال ألكسندر-آرنولد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نقدم أفضل أداء لنا في المباراة، ولكن تبقى النتيجة هي الأهم في النهاية. نسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات ومد سجلنا الخالي من الهزائم".

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وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة، ربما من بين الأصعب لنا في أنفيلد هذا الموسم. نجحنا في تسجيل هدفين من كرتين ثابتتين، وحصدنا ثلاث نقاط غالية".

بعد طرد أليسون أمام برايتون، سيكون على أدريان حراسة مرمى الريدز في المباراة القادمة ضد إيفرتون يوم الأربعاء، وهو الذي كان قد حمى عرين ليفربول لمدة شهرين في بداية الموسم في غياب الحارس البرازيلي بداعي الإصابة.

وتابع "لقد تعرضنا لعدد من الإصابات وحالات الإيقاف من قبل، وكلنا ثقة في قدرة أدريان على ملء الفراغ الذي سيتركه أليسون كما فعل في بداية الموسم".

وأكمل "إنه حارس ممتاز ويدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه. عندما يكون لديك بديل رائع كأدريان، فلا يجب عليك أن تقلق كثيرًا حيال غياب حارسك الأساسي".

وسجل فيرجيل فان دايك هدفا ليفربول في شباك برايتون، فيما سجل دانك هدف برايتون الوحيد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل مباراة ليستر مع إيفرتون مساء الأحد.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ15.

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