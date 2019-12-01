فان دايك: لن نقدم أفضل أداء في ظل خوض مباراة كل 3 أيام

يرى فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول أن الفريق لن يقدم أفضل مستوياته في ظل خوض مباراة كل 3 أيام.

فان دايك سجل ثنائية في فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ناديه: "بالطبع لسنا راضين عن الطريقة التي أنهينا بها المباراة. كان علينا أن نلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 ثم استقبلنا ذلك الهدف الغريب من ركلة حرة، وكان علينا أن تكون لنا ردة فعل أفضل".

وأضاف "ليس سهلًا أن نلعب كل ثلاثة أيام وأن نقدم أفضل أداء لنا في كل مباراة. لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وربما تراجع أداءنا قليلًا قرب نهايته، وهذا أمر سنعمل على تحسينه في المستقبل".

وواصل الهولندي "برايتون فريق يجد ويستحق الإشادة. لقد لعب لاعبوه بشجاعة وقدموا أداءً جيدًا. في بعض الأحيان نجحوا في التخلص من الضغط الذي فرضناه عليهم، لذلك يجب أن نشيد بهم. الشيء الأهم هو حصولنا على النقاط الثلاث في النهاية. كانت مباراة صعبة، ومرة أخرى كان علينا أن نظهر شخصية قوية ونحارب من أجل الفوز".

منذ الموسم الماضي، لم يسجل أي مدافع في الدوري الإنجليزي عددًا أكبر من الأهداف التي سجلها فان دايك (سبعة أهداف)، وعلى الرغم من ذلك، يرى صاحب القميص رقم 4 أنه يجب عليه المساهمة في المحاولات الفريق الهجومية بشكل أكبر.

وأوضح "أحاول دائمًا أن أفيد الفريق. أعتقد أنني أستطيع أن أكون أكثر حسمًا مستغلًا طول قامتي وخطورتي داخل منطقة الجزاء، ولكن هذا لا يكون أمرًا سهلًا عندما تكون مراقب بواسطة أفضل المدافعين في الكرات الثابتة. لحسن الحظ، تمكنت من الهروب من الرقابة أمام برايتون وسجلت هدفين".

بالفوز الذي تحقق على برايتون، وسع ليفربول الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في جدول الترتيب إلى 11 نقطة مؤقتًا، في انتظار استضافة ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، لإيفرتون، قبل أن يأتي الأخير إلى آنفيلد يوم الأربعاء القادم لملاقاة الريدز في ديربي الميرسيسايد.

وعن المباراة القادمة، قال المدافع الهولندي: "أتطلع كثيرًا لمباراتنا الكبيرة أمام إيفرتون يوم الأربعاء، وأنا واثق أن جميع اللاعبين يتطلعون لها بشدة أيضًا. علينا أن نتأكد من استعدادنا الجيد وجاهزيتنا الكاملة لخوض هذه المباراة، ومن الجيد أن نحظى ببعض الوقت للتحضير لها كما ينبغي".

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