تأجيل لقاء موناكو وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية

قررت سلطات إمارة موناكو تأجيل مباراة فريق موناكو ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يلعب الفريقان مباراة الجولة 15 من الدوري الفرنسي في العاشرة من مساء الأحد.

وأفاد نادي باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سلطات مدينة موناكو قررت تأجيل اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة.

فيما يتواجد موناكو في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

#ASMPSG 👉 ❌ Match postponed 📍 Due to the bad weather affecting the Alpes-Maritimes, the Monegasque authorities have decided to postpone the match between AS Monaco and Paris Saint-Germain scheduled for Sunday night at 21h. #ASMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 1, 2019

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