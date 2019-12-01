أجندة ديسمبر - سيتي يصطدم بـ يونايتد وأرسنال وليستر

يدخل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي شهر ديسمبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر مع الاصطدام بفرق كبرى.

مباريات سيتي خلال شهر ديسمبر سيكون أصعب خصوم هم مانشستر يونايتد وأرسنال وليستر سيتي.

ويحارب رجال بيب جوارديولا في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

سيلعب سيتي 6 مباريات في الدوري الإنجليزي وضياع أي نقطة من الـ18 سيقرب اللقب أكثر من ليفربول المتصدر الحالي.

فليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشسر سيتي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات مانشستر سيتي في شهر ديسمبر.

وجاءت مباريات سيتيعلى النحو التالي:-

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