رسميا - واتفورد يعلن إقالة كيكي فلوريس

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 14:55

كتب : FilGoal

كيكي فلوريس

أعلن نادي واتفورد رسميا عن إقالة كيكي سانشيز فلوريس مدربه الحالي على خلفية سوء نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "بكل أسف، نعلن عن رحيل كيكي فلوريس".

وتحدث سكوت داكسبري المدير التنفيذي للنادي: "كيكي رجل نزيه وكان واضحا كم رغبته في أن يترك أثرا إيجابيا في الفريق، لكن النتائج حسمت قرارنا".

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وواصل "تعيين مدرب جديد لن يأخذ وقتا مع تبقي ما يقرب من ثلثي الموسم، سنقدم كل الدعم اللازم خلال الأشهر القادمة لكي ننجح".

وتولى كيكي فلوريس تدريب واتفورد في سبتمبر الماضي، وقاد الفريق في 12 مباراة بكل المسابقات فاز في 2 وتعادل 4 وخسر 6.

وسجل نادي واتفورد تحت إمرته 9 اهداف واستقبل 23 آخرين.

وتعد تلك هي الولاية الثانية لكيكي فلوريس مع واتفورد، إذ أنه قاد الفريق خلال موسم 2015-2016، وقاد الفريق في 44 مباراة بكل المسابقات كما وصل معه وقتها إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب الإسباني كان ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي خلال شهر أغسطس الماضي قبل تعيين ريني فايلر.

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