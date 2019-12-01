أجندة ديسمبر - ليفربول يقاتل في 4 بطولات

يدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا شهر ديسمبر ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن ليفربول الذي يضم نجمنا محمد صلاح سيلاقي إيفرتون وليستر سيتي هذا الشهر، ومباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا ضد سالزبورج، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.

ويحارب رجال يورجن كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال ومونديال الأندية.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول بفريقين مختلفين في مباراة أستون فيلا يوم 17 وأول مباراة في مونديال الأندية بقطر في اليوم التالي.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر ديسمبر.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشسر سيتي.

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