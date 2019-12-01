أوريجي: مهاجمو ليفربول يتحملون بعض مسؤولية عدم الخروج بشباك نظيفة

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 12:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

يعتقد ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول أن الخط الأمامي للفريق يتحمل بعض مسؤولية عدم خروج الفريق بشباك نظيفة منذ فترة طويلة.

ولم يخرج ليفربول بشباك نظيفة منذ سبتمبر الماضي، لكنه يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

ورد أوريجي على سؤاله هل يتحمل المهاجمون بعض المسؤولية؟ بقوله "بالطبع. نشعر أننا أول خط دفاع. يجب أن نكون شجعان ولدينا العقلية التي نريد الحفاظ عليها".

أخبار متعلقة

كلوب: لوفرين لا يتصدر عناوين الصحف ولكنه يستحق كل الإشادة تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية تقرير - الكشف عن تفاصيل جديدة في عرض ريال مدريد لـ مورينيو مورينيو: جمهور توتنام لا يحبني لكنه يقبلني

وأضاف البلجيكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا فعلنا ذلك، سنكون سلاحاً كبيراً ضد الفرق الأخرى. نحب أن نرى أن هذا شيئاً طبيعياً بالنسبة لنا.

شباك ليفربول اهتزت 12 مرة خلال 14 جولة من الدوري الإنجليزي، أخرهم أمام برايتون يوم السبت في المباراة التي فاز بها الريدز 2-1.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأوضح أوريجي "أعتقد أن ميزة تصدر الترتيب وجعل باقي الفرق تطاردك شيء جيد للغاية، لكن يمكننا أن نرى أن أي شيء قد يحدث. علينا أن نلعب بدون خوف. علينا أن نعطي كل شيء ونتأكد من إمكانية تحقيق الفوز".

ويستعد ليفربول لملاقاة إيفرتون ضمن الجولة 15 من الدوري يوم الأربعاء المقبل.

طالع أيضا

تقرير: ريال مدريد أراد أن يرفض مورينيو تدريب توتنام

مورينيو: جمهور توتنام لا يحبني لكنه يقبلني

قمة إسبانية في مباريات الأحد الناري

استمتع بأهداف السبت المثير

محمد صلاح: أتشرف بترشيحي للزمالك ولكن

تفاصيل إصابة الونش

ليفربول ديفوك أوريجي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 19 دقيقة | مصر
مباشر في الكونفدرالية – نواذيبو (0) المصري (0) بداية المباراة 46 دقيقة | إفريقيا
رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو ساعة | إفريقيا
تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو ساعة | إفريقيا
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الشرقية: أتمنى مواجهة ميتشو لأنه متخبط.. محظوظ للعب مع الزمالك في هذا التوقيت ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين

قد ينال إعجابك