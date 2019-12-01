كلوب: لوفرين لا يتصدر عناوين الصحف ولكنه يستحق كل الإشادة

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمدافعه الكرواتي ديان لوفرين بعد أداءه في الفترة الأخيرة منذ عودته للتشكيل الأساسي مع إصابة جويل ماتيب.

وشارك لوفرين بشكل أساسي في الفوز الذي حققه ليفربول على برايتون بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية فيرجيل فان دايك ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عند سؤاله عن أداء فان دايك: "بربكم! هل يجب علينا أن نتحدث عن أداء كل لاعب؟! لقد سجل هدفين، وأعتقد أن هذا كافٍ تمامًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه مدافع رائع ويتمتع بموهبة كبيرة، ولكنه لا يلعب وحيدًا في الدفاع؛ فهناك ديان لوفرين أيضًا".

وواصل "ربما لا يتصدر لوفرين عناوين الصحف دائمًا، ولكنه يقوم بعمل كبير منذ عودته للمشاركة ويستحق منا كل الإشادة".

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وسجل فيرجيل فان دايك هدفا ليفربول، فيما سجل دانك هدف برايتون الوحيد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل مباراة ليستر مع إيفرتون مساء الأحد.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ15.

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