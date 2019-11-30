بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته

بدأ فريق صن داونز الجنوب إفريقي مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بانتصار مقنع وأداء مقنع أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

صن داونز انتصر على بترو أتلتيكو بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

الفريق الجنوب إفريقي لم يترك أي فرصة لـ بترو أتلتيكو للدخول في أجواء المباراة، ليسجل مبكرا بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق ماوريسيو أفونسو من ضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وبنفس الطريقة سجل موتجيكا ماديشا في الدقيقة 28 من ضربة رأس أيضا من داخل منطقة الجزاء.

ثنائية مهدت الطريق سريعا لـ صن داونز لتحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات. ثنائية أصبحت ثلاثية في الدقيقة 76.

سفيليلي مخيليسي توغل داخل منطقة الجزاء ليحصل على تمريرة متقنة وضعها بسهولة داخل الشباك.

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ثلاثية صن داونز كتبت تصدره للمجموعة الثالثة مستغلا تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق.

ويحل صن داونز ضيفا على الوداد في المغرب يوم السبت المقبل، بينما يلعب بترو أتلتيكو على ملعبه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

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