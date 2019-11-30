جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

ريان جيجز

أعرب ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز عن رضاه بقرعة بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، لأن فريقه لن يسافر إلا مرة واحدة في دور المجموعات.

وقال جيجز عقب القرعة: "أنا سعيد لأننا سنلعب مرتين متتاليتين في أذربيجان ثم سنسافر إلى روما".

وأضاف "بدلا من أن نسافر إلى روما بعد المباراة الأولى ثم نعود إلى باكو في أذربيجان ونسافر مرة أخرى إلى روما بعد المباراة الثانية، سنلعب مباراتين في باكو ثم نغادر أذربيجان".

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وأكمل "هذا أمر جيد بالنسبة لنا ولمشجعي منتخب ويلز".

وأتم تصريحاته "نلعب مع سويسرا وهو منتخب جيد وأيضا تركيا قدموا أداء رائع في التصفيات مع فرنصا، وبالطبع إيطاليا تقدم مستوى جيد في كل مباراة".

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في مدينتي باكو وروما، بجانب كل من إيطاليا وتركيا وسويسرا.

البطولة الأوروبية تحمل الرقم 16 وتستضيفها كل من إيطاليا وهولندا وأذربيجان والمجر والدنمارك وروسيا واسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.

وأجريت قرعة الملحق المؤهل للمنتخبات الأربعة الأخيرة إلى النهائيات والتي ترتبط بمسابقة دوري الأمم الأوروبية منذ أيام.

وقسّمت أفضل 16 منتخبا لم يتأهلون إلى النهائيات عن طريق التصفيات إلى 4 مسارات، يتأهل بطل كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الملحق في شهر مارس المقبل (طالع التفاصيل).

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وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الكرة التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة، والتي حملت اسم "𝐔𝐍𝐈𝐅𝐎𝐑𝐈𝐀".

الكرة مستوحاة من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ويجمع بين كل من منتخب إيطاليا وتركيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في 12 يوليو.

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 مليون يورو، فيما يحصد الوصيف 7 مليون يورو، والمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي مبلغ 5 مليون يورو.

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