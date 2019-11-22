من أجل المقاعد الـ 4 الأخيرة.. قرعة متوازنة في ملحق تصفيات يورو 2020

أعلنت قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 عن مواجهات متوازنة لحجز المقاعد الأربعة الأخيرة.

إذ قد نرى مواجهة قوية للغاية في النهائي بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية في المسار الثالث.

تأهل 20 منتخبا عبر تصفيات يورو 2020، 10 مجموعات وصل من خلالها أول وثان الترتيب مباشرة.

أفضل 16 منتخبا في دوري الأمم الأوروبية لم تتأهل عبر التصفيات إلى يورو 2020 سنحت لها الفرصة للمشاركة في الملحق ليتأهل 4 منتخبات.

4 مسارات في الملحق يتأهل منتخبا واحدا من أصل 16 تتنافس على بطاقة التأهل، أولا عبر مباراة نصف النهائي من ثم مباراة نهائية من مباراة واحدة.

المباريات تقام على أرض المنتخبات المذكورة أولا.

المنتخبات المتأهلة لـ يورو 2020

التصنيف الأول: بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا بولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا وروسيا.

التصنيف الثالث: البرتغال بطل يورو 2016 وتركيا والدنمارك والنمسا والسويد والتشيك.

التصنيف الرابع: ويلز وفنلندا، التي تشارك لأول مرة في البطولة، إضافة إلى 4 منتخبات ستتأهل ليورو 2020 عبر الملحق.

وإليكم نتائج ملحق تصفيات يورو 2020

المسار الرابع

جورجيا × بيلاروسيا

مقدونيا الشمالية × كوسوفو

النهائي: الفائز من جورجيا × بيلاروسيا أمام الفائز من مقدونيا الشمالية × كوسوفو

المسار الثالث

أسكتلندا × إسرائيل

النرويج × صربيا

النهائي: الفائز من النرويج × صربيا أمام الفائز من أسكتلندا × إسرائيل

المسار الثاني

البوسنة والهرسك × إيرلندا الشمالية

سلوفاكيا × جمهورية إيرلندا

النهائي: الفائز من البوسنة والهرسك × إيرلندا الشمالية أمام الفائز من سلوفاكيا × جمورية إيرلندا

المسار الأول

إيسلندا × رومانيا

بلغاريا × المجر

النهائي: الفائز من إيسلندا × رومانيا أمام الفائز من بلغاريا × المجر

تقام مباريات نصف النهائي في السادس والعشرين من مارس المقبل، فيما تقام مباراة النهائي في الحادي والثلاثين من مارس.

فيما تقام قرعة دور المجموعات من يورو 2020 في 30 نوفمبر الجاري.

video:1

طالع أيضا:

الأهلي يستعيد معلول وفايلر يطمئن على أجاي

ريال مدريد يسعى لتجديد عقد نجمه

بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: لماذا قد ينجح أو يفشل الاستثنائي

رغم تعرضه لهتافات عنصرية وطرده.. إيقاف لاعب شاختار

خاص خبر في الجول - ميتشو يفاضل بين ثنائي لتعويض غياب ساسي أمام إنبي