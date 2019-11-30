ساوثجيت: نهدف للفوز بيورو 2020 في ويمبلي

شدد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن أنه يهدف إلى الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كوراتيا والتشيك والفائز من ملحق C (إسكتلندا ضد إسرائيل - النرويج ضد صربيا).

وقال ساوثجيت عقب القرعة: "إذا تمكنا من الفوز في المباريات الأولى يمكننا وقتها السيطرة على مصيرنا في البطولة".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "علينا أن نكون واثقين في قدرتنا واللعب بقوة".

وأتم تصريحاته "نتطلع حقا للفوز بالبطولة ولعب النهائي في ويمبلي سيكون شيء مميز للغاية بالنسبة لنا".

البطولة الأوروبية تحمل الرقم 16 وتستضيفها كل من إيطاليا وهولندا وأذربيجان والمجر والدنمارك وروسيا واسكتلندا وأيرلندا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.

وأجريت قرعة الملحق المؤهل للمنتخبات الأربعة الأخيرة إلى النهائيات والتي ترتبط بمسابقة دوري الأمم الأوروبية منذ أيام.

وقسّمت أفضل 16 منتخبا لم يتأهلون إلى النهائيات عن طريق التصفيات إلى 4 مسارات، يتأهل بطل كل مسار إلى النهائيات.

وتقام مباريات الملحق في شهر مارس المقبل (طالع التفاصيل).

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الكرة التي ستُلعب بها مباريات النسخة المقبلة، والتي حملت اسم "𝐔𝐍𝐈𝐅𝐎𝐑𝐈𝐀".

الكرة مستوحاة من فكرة عبور الجسور وطمس الحدود والتنوع الذي سيميز البطولة من خلال خليط فريد من الفن وكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم 12 يونيو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما ويجمع بين كل من منتخب إيطاليا وتركيا.

فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في 12 يوليو.

ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 مليون يورو، فيما يحصد الوصيف 7 مليون يورو، والمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي مبلغ 5 مليون يورو.

طالع أيضا

تصريحات نارية من ميتشو

هل يعمل أسامة نبيه في الزمالك؟

سيناريوهات تنتظر ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

الاتحاد يكتسح الإسماعيلي