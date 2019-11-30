بالفيديو - بعد 8 مباريات بلا فوز.. ساوثامبتون يعود للانتصارات أمام واتفورد

8 مباريات بلا أي فوز كانت المدة التي انتظرها ساوثامبتون طويلا من أجل حصد الثلاث نقاط.

ساوثامبتون انتصر على واتفورد بهدفين مقابل هدف في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت ميريز.

منذ الجولة الخامسة والفوز على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف لم ينجح القديسيون في الفوز بأي مباراة إذ خسروا 6 مواجهات وتعادلوا في مناسبتين.

لكن اليوم كان رجال المدرب رالف هازنهاتل على قدر الموعد، وحولوا تأخرهم بهدف إلى فوز 2-1.

إسماعيلا سار تقدم للدبابير مع الدقيقة 24، وأصحاب الأرض انتظروا حتى الدقيقة 78 من أجل خطف الفوز في ظرف 5 دقائق فقط.

داني إنجز تعادل من رأسية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز جيمس وارد الهدف الثاني مع الدقيقة 83.

ساوثامبتون ارتفع رصيده 12 نقطة، مرتقيا للمركز الـ18، فيما قبع واتفورد بالمركز الأخير بـ 8 نقاط.

طالع أيضا

الزمالك يسقط في الملعب الأصعب

تحرك عاجل من الأهلي بسبب أحداث لقاء النجم

أول رد من الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي

نيوكاسل يقدم هدية لـ ليفربول بإسقاط سيتي

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة