تعاقد نادي الرجاء المطروحي مع أحمد ساري لقيادة الفريق خلفا لهاني العقبي الذي استقال بعد الجولة الرابعة وقيادة رضا أبو اليزيد للفريق مؤقتا خلال الجولة الخامسة والسادسة وتحقيقه 6 نقاط.

ساري استقال من تدريب ألعاب دمنهور بعد الخسارة من غزل المحلة 3-0 رغم محاولات إقناعه بالبقاء.

وقال حسن سبيته المدير التنفيذي لنادي الرجاء لـ FilGoal.com: "المفاوضات قادها سعد أبو صندوق رئيس النادي مع ساري فور علمنا بتقديم استقالته من تدريب دمنهور".

وأضاف "طبيعتنا هنا لا نتفاوض مع أحد أثناء توليه قيادة فريق آخر. الرجاء كان يبحث عن مدرب يجيد التعامل مع الضغط الجماهيري وساري قاد الأولمبي الموسم الماضي في نفس الظروف وقاد العديد من الأندية الجماهيرية".

وتابع "لدينا أمل في تحقيق الصعود للمرة الثالثة للدوري الممتاز. مباراتنا مع الحمام وتحقيق الفوز في آخر خمس دقائق تعني بأن الرجاء لا يعرف سوى الفوز".

وأتم "رضا أبو اليزيد الذي قاد الفريق مؤقتا لتحقيق 6 نقاط سيكون ضمن جهاز أحمد ساري".

وحقق ساري ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة مع ألعاب دمنهور الذي سيحدد مجلس إدارته خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد قبل مواجهة الثلاثاء المقبل مع دكرنس في الجولة السابعة.

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