في الدرجة الثانية - استقالة أحمد ساري من تدريب ألعاب دمنهور

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 16:39

كتب : رضا السنباطي

أحمد ساري‎

وافق مجلس إدارة ألعاب دمنهور على استقالة أحمد ساري المدير الفني للفريق بعد هزيمته من غزل المحلة بثلاثية نظيفة رغم محاولات إقناعه بالبقاء.

وباتت المحاولات بالفشل بسبب إصرار ساري على الرحيل رغم وجود الفريق في المنافسة بفارق نقطة عن المتصدر فاركو.

رفضت الجماهير رحيل ساري أكثر من مرة هذا الموسم لاستقرار الفريق والاستمرار في المنافسة، لكن ضعف الإمكانيات لدي النادي كانت سبب للرغبة في الرحيل.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - كشري: التدخلات سبب استقالتي من الترسانة في الدرجة الثانية - حمزة الجمل: القناة قدم أفضل مباراة هذا الموسم أمام سيراميكا في الدرجة الثانية - الترسانة يجدد الثقة في أحمد كشري ويمنع إذاعة مبارياته في الدرجة الثانية - عبد العال: الثقة عادت للاعبي البلدية.. واحتاج دعم الجماهير

وحقق ساري ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة أنهت الارتباط بين الطرفين.

وأصبح ساري قريبا من التعاقد مع الرجاء بعد رحيل هاني العقبي وتعيين رضا أبو اليزيد مدربا مؤقتا وحصده لـ 6 نقاط مع الفريق.

وسبق لأحمد ساري أن قدم أداءً مميزا الموسم الماضي مع الأولمبي.

سيحدد مجلس إدارة دمنهور خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد قبل مواجهة الثلاثاء المقبل مع دكرنس في الجولة السابعة.

اقرأ أيضا

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة

خبر في الجول - تشخيص إصابة معلول ومدة غيابه

بني سويف لـ في الجول: قد ننسحب من مواجهة الأهلي بسبب حقوقنا المالية

صلاح ضد برايتون.. علامة كاملة ورقم قياسي تاريخي

ماذا يفعل الأهلي عندما يبدأ دور مجموعات إفريقيا بالخسارة

في الدرجة الثانية أحمد ساري

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الدرجة الثانية - محمد صلاح يقترب من تدريب الترسانة 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ميتشو: إصابة الونش أثرت على الزمالك.. ومازيمبي استغل الفرص 13 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - ليفربول يبتعد.. في 6 دقائق فان دايك يهز شباك برايتون 13 دقيقة | أوروبا
اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بعد السقوط أمام مازيمبي 15 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يشكو "الظلم التحكيمي" للاتحاد الإفريقي 33 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثانية - عمر جمال ينضم للجهاز الفني للزرقا 54 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك