في الدرجة الثانية - استقالة أحمد ساري من تدريب ألعاب دمنهور

وافق مجلس إدارة ألعاب دمنهور على استقالة أحمد ساري المدير الفني للفريق بعد هزيمته من غزل المحلة بثلاثية نظيفة رغم محاولات إقناعه بالبقاء.

وباتت المحاولات بالفشل بسبب إصرار ساري على الرحيل رغم وجود الفريق في المنافسة بفارق نقطة عن المتصدر فاركو.

رفضت الجماهير رحيل ساري أكثر من مرة هذا الموسم لاستقرار الفريق والاستمرار في المنافسة، لكن ضعف الإمكانيات لدي النادي كانت سبب للرغبة في الرحيل.

وحقق ساري ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة أنهت الارتباط بين الطرفين.

وأصبح ساري قريبا من التعاقد مع الرجاء بعد رحيل هاني العقبي وتعيين رضا أبو اليزيد مدربا مؤقتا وحصده لـ 6 نقاط مع الفريق.

وسبق لأحمد ساري أن قدم أداءً مميزا الموسم الماضي مع الأولمبي.

سيحدد مجلس إدارة دمنهور خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد قبل مواجهة الثلاثاء المقبل مع دكرنس في الجولة السابعة.

video:1

اقرأ أيضا

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة

خبر في الجول - تشخيص إصابة معلول ومدة غيابه

بني سويف لـ في الجول: قد ننسحب من مواجهة الأهلي بسبب حقوقنا المالية

صلاح ضد برايتون.. علامة كاملة ورقم قياسي تاريخي

ماذا يفعل الأهلي عندما يبدأ دور مجموعات إفريقيا بالخسارة