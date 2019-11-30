بالفيديو - تعادل في مصلحة الزمالك.. زيسكو يحبط بريميرو دي أجوستو في أنجولا

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

فريق زيسكو يونايتد

عاد فريق زيسكو يونايتد الزامبي بتعادل ثمين أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

واستطاع زيسكو أن يتعادل مع بريميرو دي أجوستو 1-1 في الجولة الأولى لمجموعته التي تضم أيضا الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

تقدم بريميرو دي أجوستو في الدقيقة 9 عن طريق كريستوفاو مابالولو، ثم تعادل زيسكو بهدف سجله كليمينت موابي.

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التعادل يصب في مصلحة الزمالك الذي خسر أمام مازيمبي في الجولة ذاتها بثلاثية، وذلك قبل مواجهته المقبلة ضد بريميرو دي أجوستو.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد، ثم يأتي زيسكو في المركز الثاني وبريميرو دي أجوستو في المركز الثالث ولكل منهما نقطة واحدة، والزمالك في المركز الرابع دون نقاط.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد بريميرو دي أجوستو السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات في استاد السلام.

بينما يذهب مازيمبي إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد.

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