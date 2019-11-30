بالفيديو - في مجموعات إفريقيا.. الوداد يخطف تعادلا قاتلا من اتحاد العاصمة

نجح فريق الوداد المغربي في خطف نقطة ثمينة خارج الديار من اتحاد العاصمة الجزائري في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الفريقان يلعبان في المجموعة الثالثة إلى جوار ماميلودي صن داونز وبيترو أتليتكو اللذان يتواجهان في وقت لاحق مساء الجمعة.

الفريق الجزائري تقدم مبكرا مع الدقيقة الخامسة عن طريق عبد الكريم زواري الذي أطلق تسديدة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى للحارس أحمد التجناوتي.

الشوط الأول انتهى على تلك النتيجة مع تبادل للاستحواذ بين الفريقين وانعدام للفرص الخطيرة.

مع الشوط الثاني ضغط "الواك" بشكل كبير بحثا عن التعادل حتى نجح بديع أووك في خطف هدف قاتل للفريق البيضاوي.

أووك استغل تمريرة بينية بينما يتمركز على الجانب الأيمن، ليسدد بقوة كرة فشل الحارس محمد أمين زماموش في التصدي لها.

الفريقان حققا أولى نقاط المجموعة بانتظار نتيجة صن داونز مع بيترو أتليتكو.

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