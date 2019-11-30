بالفيديو - انتصارات مورينيو مستمرة.. توتنام يعبر بورنموث بصعوبة

الانتصار الثالث على التوالي مع "سبيشيال وان".. توتنام يواصل عروضه الرائعة تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو ويفوز على بورنموث 3-2.

وحقق توتنام الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي مع مورينيو بالفوز على بورنموث ضمن الجولة الـ14 من البريميرليجز

الفوز على بورنموث هو الثالث على التوالي لتوتنام مع مورينيو بعد التغلب على وست هام في الدوري، ثم الفوز على أوليمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال.

أهداف توتنام سجلها ديلي آلي هدفين وموسى سيسوكو هدف، بينما سجل هاري ويلسون هدفي بورنموث.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 20 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الـ12.

افتتح ديلي آلي أهداف توتنام في الدقيقة 21 بعد تمريرة أمام المرمى من سون هيونج مين.

وأضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد تمريرة طويلة من المدافع توبي ألدريفيرليد.

وجاء الدور على الفرنسي سيوسكو ليسجل هدف توتنام الثالث في الدقيقة 69.

وكما حدث في المباراة السابقة في الدوري أمام وست هام عندنا تقدم توتنام بثلاثية نظيفة، تلقى هدفين بشكل مفاجئ.

وانتفض بورنموث وسجل الهدف الأول في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب الشاب هاري ويليسون.

الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك يكون هجوم توتنام سجل مع مورينيو حتى الآن في 3 مباريات 10 أهداف، بينما تلقى 6 أهداف بواقع هدفين في كل مباراة.

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