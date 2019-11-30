طبيب الأهلي: إصابة معلول بشد في العضلة الضامة.. يحتاج لراحة تصل لـ 14 يوما

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 15:54

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - النجم الساحلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تشخيص إصابة علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر أمام النجم الساحلي.

وقال طبيب الأهلي: "معلول يعاني من شد في العضلة الضامة اليمنى".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي "معلول يحتاج لفترة علاج تصل إلى أسبوعين".

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وتعرض علي معلول لإصابة في خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي، قبل أن يُجري أشعة كشفت تعرضه لشد في العضلة الضامة.

ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، حسبما أعلن طبيب الأهلي.

غياب معلول لـ 14 يوما يعني غيابه عن لقاء بني سويف يوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر، إلى جانب غيابه عن لقاء الهلال السوداني يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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