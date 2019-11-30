خاص خبر في الجول - تشخيص إصابة معلول ومدة غيابه

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 15:54

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الجونة - الأهلي

كشف النادي الأهلي عن تشخيص إصابة علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق، ومدة غيابه المحتملة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي، بإن الأشعة التي أجراها معلول، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

وسيحتاج معلول لـ10 أيام غياب بسبب الإصابة، قبل العودة لتدريبات الأهلي مجددا.

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ويغيب معلول عن لقاء بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر بشكل مبدئي، فيما لم تحسم بعد مشاركته أمام الهلال يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، أملا في تحسن حالة اللاعب وتقليص فترة علاجه، وإن كانت المؤشرات تشير لصعوبة لحاقه باللقاء.

كان معلول قد أصيب وخرج مستبدلا من لقاء الأهلي مع النجم الساحلي مساء أمس الجمعة.

الأهلي خسر أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف الثلاثاء المقبل في كأس مصر.

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