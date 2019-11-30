مورينيو: أرسين فينجر كان الأخير من نوعه

لا يؤمن البرتغالي جوزيه مورينيو أن هناك مدربا قد يبقى على رأس إدارة الفريق فنيا لما يزيد عن 20 عاما مثلما فعل أليكس فيرجسون وأرسين فينجر.

أوناي إيمري لم يكمل موسما ونصف ورحل عن تدريب أرسنال بعدما خلّف أرسين فينجر في تدريب الفريق اللندني.

مورينيو مدرب توتنام قال للصحفيين: "عشرون عاما في نفس النادي؟ لا اعتقد أن هذا ممكنا".

وأضاف "الحياة والتقنيات الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي كل شيء له تأثير على عقلية الناس، الكثير من الأشياء تتغير، ليس في كرة القدم فقط".

وتابع "اعتقد أن أرسين فينجر كان الأخير من نوعه (البقاء على رأس فريق لمدة زمنية طويلة)، إنه أمر سيئ بالنسبة لنا".

وأضاف "اعتقد أن الأوقات التي تعرف فيها الناس أنك ستبقى في فريق ما لفترة معينة قد انتهت، عليك أن تحارب على منصبك كل يوم، ليس فقط بسبب النتائج لكن لكل شيء تقوم به للنادي".

وأكمل "هذا أمر طبيعي يحدث في عديد المجالات، أستطيع أن تتخيل نفسك حتى في صحيفتك وفي إذاعتك يجب ألا تنام فقط على ما قمت به سابقا".

وأتم عن قلقه من إمكانية الرحيل "لا أفكر في ذلك، أفكر في محاولة إظهار أنني الرجل المناسب لهذا المنصب كل يوم".

ويبحث أرسنال عن مدرب جديد ليخلف إيمري، إذ يتولى فريدي ليونبيرج المهمة بشكل مؤقت.

ويخوض مورينيو مباراته الثالثة مع توتنام بعدما فاز على وست هام يونايتد وأولمبياكوس اليوناني في أول مباراتين له في قيادة الديوك اللندنية.

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