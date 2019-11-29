وائل جمعة: الحكم أفسد المباراة على الأهلي.. وبعض اللاعبين لم يعجبونني

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - النجم الساحلي - الأهلي

يرى وائل جمعة مدافع الأهلي التاريخي أن خسارة فريقه أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في افتتاح مباريات المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تعود إلى حكم اللقاء.

الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بعد مرور 13 دقيقة فقط.

وجمعة قال عقب المباراة: "الحكم أفسد المباراة على الأهلي وأضاع الفوز، الطرد دفع لاعبي الفريق للخروج عن تركيزهم لأنهم شعروا أن الحكم لم يوفر حماية".

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وأضاف خلال تحليله لشبكة "بي إن سبورتس" "سيطرة كاملة على الملعب من الأهلي قبل الطرد واستمرت بعد ذلك، لو لعبنا مباراة كروية لاستطعنا الوصول للمرمى وخلق الفرص".

وتابع "في الشوط الثاني لم يكن هناك خوف واستحوذنا على اللعب بينما لجأ النجم للمرتدات. في آخر 5 دقائق كان 11 لاعبا من النجم يهدرون الوقت".

وعن تحليله للهدف "جاء من خطأ (رامي) ربيعة في رقابة (ياسين) الشيخاوي".

وأتم "بعض اللاعبين فقدوا أعصابهم زيادة عن اللزوم، رمضان لم يعجبني إذ فقد أعصابه في أوقات كثيرة، وأيضا معلول الذي لم يكن في حالته".

سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني.

بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.

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