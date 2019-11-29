جاريدو: كنا نعلم مدى صعوبة مواجهة الأهلي العريق.. حققنا ما نريد

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "الانتصار كان مهما للغاية بالنسبة لنا".

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال جاريدو: "خضنا مباراة ضد فريق عريق للغاية وهو الأهلي. اللقاء كان صعبا للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة "كنا نعلم جيدا إن مواجهة الأهلي ليست سهلة على الإطلاق، وتطلب منا بذل الكثير من الجهد".

وتابع "سعيد للغاية بما حققناه لأننا لعبنا على الانتصار وعملنا بجد من أجل ذلك".

وأتم "في النهاية حققنا ما نريد، والآن نستعد للمواجهة التالية في البطولة".

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خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي الأسبق استغل الأخطاء لصالحه لينصر النجم الساحلي.

الأهلي وجد نفسه منقوصا منذ الدقيقة 13 بعد طرد أيمن أشرف. خطأ استغله جاريدو وأربك حسابات فايلر.

الخطأ الثاني الذي استغله جاريدو كان لقطة الهدف. عرضية من محمد مثناني خلف رامي ربيعة في المساحة الخالية داخل منطقة جزاء الأهلي استقبلها الشيخاوي بهدوء وسدد في شباك الشناوي.

علي معلول خرج مصابا في الدقيقة 65 وهو الأمر الذي أربك مرة أخرى حسابات فايلر.

سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني.

بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.























































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