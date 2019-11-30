مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك مع مازيمبي وصدامات نارية

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

نحن على موعد مع سبت كروي ناري بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. صدامات قوية في إفريقيا وأوروبا.

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الزمالك يستهل مشواره الإفريقي في دوري الأبطال مع مازيمبي الكونغولي على أرض الأخير في الثالثة عصرا على beIN Sports HD 1.

وفي نفس المسابقة يلتقي الوداد مع اتحاد الجزائر في السادسة مساء، ويلعب الرجاء مع الترجي التونسي في التاسعة مساء على beIN Sports HD 1.

دربي ساحلي تشهده مسابقة الدوري المصري الممتاز بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي في السابعة والنصف مساء على أون سبورت.

ويبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية والنصف ظهرا عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل، وفي الخامسة مساء يستقبل ليفربول ومحترفنا المصري محمد صلاح، برايتون.

في الثانية ظهرا يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيش في الدوري الإسباني، بجانب عدة مباريات أخرى في الدوريات الأوروبية.

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