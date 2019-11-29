رسميا – أرسنال يقيل إيمري

أعلن أرسنال إقالة المدير الفني للفريق أوناي إيمري اليوم الجمعة رسميا.

وأوضح الموقع الرسمي لأرسنال عبر بيانه أن فريدي ليونبرج لاعب الفريق السابق ومساعد إيمري سيتولى مسؤولية المدير الفني بشكل مؤقت ليصبح أول مدرب سويدي يقود فريقا إنجليزيا في الدوري بعد سفين جوران إريكسون حينما تولى مسؤولية تدريب مانشستر سيتي.

وقال المدير الرياضي لأرسنال جوش كرونكي: "نشكر إيمري وزملائه الذين كانوا يبذلون كل شيء لإعادة النادي للمنافسة على المستوى الذي نتوقعه ونطلبه".

وأتم "نتمنى لإيمري وفريقه النجاح في المستقبل".

وأشار أرسنال في بيانه إلى أن الإقالة جاءت بسبب اهتزاز النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأتم البيان "البحث عن مدرب جديد يسير حاليا وسوف نعلن عن كل شيء عند اكتمال البحث".

وتولى إيمري تدريب أرسنال في صيف عام 2018 خلفا للمدير الفني التاريخي للمدفعجية آرسين فينجر.

ولم يحقق أرسنال الفوز في سبع مباريات متتالية في كل البطولات وهو رقم لم يتحقق منذ عام 1992.

وقاد إيمري أرسنال في 78 مباراة فاز في 43 وخسر في 20 وتعادل في 15.

وسجل أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني 156 هدفا واستقبل 105 هدفا.

ولم يحقق إيمري أي بطولة مع أرسنال فيما تمثل أفضل إنجاز هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قبل الهزيمة من تشيلسي.

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