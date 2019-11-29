فايلر: ظهرنا بشكل جيد أمام النجم الساحلي.. ولن أعلق على التحكيم

يرى السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه ظهر بشكل جيد في لقاء النجم الساحلي، على الرغم من الخسارة.

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر: "المباراة كانت صعبة ضد خصم عنيد مثل النجم الساحلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "كنا جيدين وظهرنا بشكل أفضل من النجم الساحلي على الرغم من اللعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 13".

وأكمل حديثه قائلا: "وجهنا صعوبات في خلق الفرص في لقاء اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للنجم الساحلي، ولكن في الوقت نفسه منعنا النجم من صناعة أي فرص".

وتابع "الكل شاهد المباراة وشاهد أداء الأهلي. ظهرنا بشكل جيد لمدة 80 دقيقة في اللقاء".

ورفض فايلر التعليق على أداء حكم لقاء فريقه أمام النجم، قائلا: "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في لقاء اليوم".

وأشار "أشعر بالإحباط من الخسارة لأننا ظهرنا بشكل جيد ولكن في النهاية انتهى الأمر وعلينا غلق الصفحة الآن".

وأتم "كل تفكيرنا الآن في المباراة المقبلة".

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سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة تحت قيادة السويسري ريني فايلر، بعدما خسر بهدف مقابل لا شيء أمام النجم الساحلي.

خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي الأسبق استغل الأخطاء لصالحه لينصر النجم الساحلي.

الأهلي وجد نفسه منقوصا منذ الدقيقة 13 بعد طرد أيمن أشرف. خطأ استغله جاريدو وأربك حسابات فايلر.

الخطأ الثاني الذي استغله جاريدو كان لقطة الهدف. عرضية من محمد مثناني خلف رامي ربيعة في المساحة الخالية داخل منطقة جزاء الأهلي استقبلها الشيخاوي بهدوء وسدد في شباك الشناوي.

علي معلول خرج مصابا في الدقيقة 65 وهو الأمر الذي أربك مرة أخرى حسابات فايلر.

سقط الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة ليصبح في المركز الأخير في مجموعته بعد انتصار الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني.

بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.























































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