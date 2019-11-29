كرة يد – الزمالك يهزم الأهلي 22-20 في ختام تمهيدي الدوري

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 22 مقابل 20 على صالة الشباب والرياضة، ضمن مباريات الجولة الـ17 بختام الدور التمهيدي للدوري العام.

بدأ الزمالك اللقاء ضاغطا وبدفاع متماسك، حتى رفع الفارق إلى أربعة أهداف، ثم حافظ على الفارق.

شوط المباراة الأول، انتهى بتقدم الزمالك بفارق أربعة أهداف، وبنتيجة تسعة مقابل خمسة.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الأهلي العودة في النتيجة على فترات، إلا أن الزمالك تكسب بالأسبقية وفاز بنتيجة 22-20 في النهاية.

ويستأنف الدوري شهر فبراير المقبل عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية في تونس.

ويلعب أصحاب المراكز الثمانية الأوائل –ومن بينهم الزمالك والأهلي- دوري من دور واحد على اللقب، فيما يلعب المراكز من العاشر إلى الـ18 لتفادي الهبوط.

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