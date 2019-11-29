بالفيديو مجموعة الأهلي – الهلال يتصدر بثنائية في بلاتينوم

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 23:01

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

تصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بانتهاء الجولة الأولى، وبعد الفوز على بلاتينوم.

وفاز الهلال على بلاتينوم بهدفين مقابل هدف على ملعب الهلال في أم درمان عاصمة السودان، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الهلال في الدقيقة الـ26 عن طريق محمد موسى برأسية رائعة، سكنت شباك الفريق الزيمبابوي.

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في شوط المباراة الثاني، عاد محمد موسى وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ70 بعد عرضية قابلها وليد بخيت برأسية قبل الحارس، لكنها اصطدمت بالعارضة وارتدت إلى محمد موسى الذي تابعها في المرمى على مرتين.

بلاتينوم أشعل اللقاء في الدقيقة الـ80 بهدف أول عن طريق نيفر تيجري، وبعد مخالفة بعيدة نفذت مباشرة في اتجاه المرمى، لكن الحارس جمال سالم تعامل معها بشكل خاطيء، ليتابعها تيجري في المرمى.

فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بلاتينوم عند لا شيء من النقاط في المركز الرابع.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.

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