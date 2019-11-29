بالفيديو – مصائب الأهلي تتوالى.. إصابة علي معلول

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - النجم الساحلي

تعرض الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي لإصابة غادر على أثرها مواجهة فريقه أمام النجم الساحلي.

الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي في تونس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ووجد الأهلي نفسه منقوصا بعد مرور 13 دقيقة فقط بسبب طرد أيمن أشرف، قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة 50 عن طريق ياسين الشيخاوي.

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مصائب الأهلي استمرت ليخرج علي معلول مصابا في الدقيقة 65.

معلول سقط أرضا متأثرا بإصابة عضلية، قبل أن يُكمل المباراة من جديد، ولكنه لم يقدر على الاستمرار في الملعب أكثر من دقيقة واحدة بعد ذلك، ليخرج مصابا.

معلول خرج مصابا وشارك أليو ديانج بدلا منه.

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