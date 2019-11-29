إبراهيموفيتش: ميلان بيتي الثاني.. وقد ألعب حتى الـ 50

صرّح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بأن نادي ميلان الإيطالي "بيته الثاني" ووصف سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي بـ "الشخص الفريد".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي ميلان

ويتصارع ميلان مع نابولي وبولونيا للحصول على خدمات السويدي المخضرم الذي ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي بنهاية ديسمبر المقبل.

إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما قال في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "ميلان ليس مدينتي الثانية، بل بيتي الثاني، لقد قضيت أوقاتا رائعة هناك".

السويدي حقق لقب الدوري الإيطالي مع قطبي ميلانو، ولم يلعب في إيطاليا منذ رحيله عن ميلان في 2012.

وتابع عن مستقبله: "إذا كان هناك مشروعا يمثلني، قد ألعب حتى الخمسين من عمري".

وأضاف "لقد أنهيت مشواري مع لوس أنجلوس وكان رائعا، والآن هناك بطلان في عالمين، أنا وجوزيبي جاريبالدي (جنرال إيطالي في القرن الـ 19)".

ووفقا للصحفي الإيطالي نيكو شيريا فأن صفقة انتقال السويدي قد تتعقد إلى ميلان بسبب الراتب (طالع التفاصيل).

وأتم تصريحاته عن ميهايلوفيتش "أتحدث إليه كثيرا، هو صديقي وشخصية رائعة، أنه شخص فريد".

وسبق للسويدي والصربي أن تزاملا لموسمين في صفوف إنتر الإيطالي.

وجلس سابقا مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل بحث انتقاله في يناير المقبل (طالع التفاصيل).

وأغلق البرتغالي جوزيه مورينيو الباب حول انضمام زلاتان إلى توتنام في يناير المقبل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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