تقرير: صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان تتعقد

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يصطدم ميلان الإيطالي برغبات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المادية من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

ميلان

ميلان يسعى لإعادة السويدي المخضرم إلى سان سيرو لمدة موسم ونصف مقابل 6 مليون يورو.

إلا أن الصحفي الإيطالي "نيكو شيريا" في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قال إن السويدي يرغب في الحصول على 9 مليون يورو عن تلك الفترة وهو ما قد يُعقد الصفقة.

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ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولي ميلان مع اللاعب ووكيله في الأيام المقبلة من أجل التوصل لاتفاق.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما مع لوس أنجلوس جالاكسي بنهاية ديسمبر المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير دون مقابل.

ويعاني ميلان تهديفيا على المستوى المحلي، إذ سجل لاعبو الروسونيري 12 هدفا فقط في 13 جولة.

وجلس سابقا مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل بحث انتقاله في يناير المقبل (طالع التفاصيل).

وأغلق البرتغالي جوزيه مورينيو الباب حول انضمام زلاتان إلى توتنام في يناير المقبل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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زلاتان إبراهيموفيتش ميلان

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