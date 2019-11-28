القيعي: الأهلي ملتزم تماما بعلاج مؤمن زكريا.. الشائعات سببها منافسنا

تعجب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي مما وصفه بـ"شائعات مغرضة" تخص مؤمن زكريا واستغناء المارد الأحمر عنه.

وقال عدلي القيعي: "مؤمن زكريا عقد جلسة رفقة وكيله مع سيد عبد الحفيظ في شهر أغسطس الماضي، أي قبل بداية الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "تم الاتفاق مع مؤمن زكريا على كل التفاصيل الخاصة بموقفه ومستحقاته وعلاجه وأنه لن يُقيد في الفريق حتى شفائه بإذن الله حتى يناير المقبل".

وتابع "ما الجديد الذي جعل البعض يُصدّر تلك الشائعات الخاصة بتخلي الأهلي عن علاجه؟ شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة".

وشدد "مؤمن زكريا متفق على كافة الأمور مع سيد عبد الحفيظ –مدير الكرة في الأهلي- وكما وردتني الأنباء فأنه تم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه. الأهلي ما زال يلتزم تماما بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا وبعلاج اللاعب. هذا قرار من مجلس الإدارة ولا رجعة فيه على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا فكرت في سبب تلك الشائعات فأنك سترى إن المنافس هو السبب".

وأوضح "منافسنا يعاني من مشكلة في الوقت الحالي، وبالتالي أراد البعض أن يُخلق مشكلة في الأهلي ليجعل الأمور متوازنة من جانب الأزمات والمشاكل".

وأتم "على جماهير الأهلي استيعاب ذلك تماما".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ولا يشارك اللاعب في التدريبات في الوقت الحالي ويؤدي جلسات علاج.

وسافر اللاعب في وقت سابق إلى ألمانيا وخضع لفحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وكافة وظائف الجسم.

وأعلن الأهلي دعمه للاعب وانتظار عودته من الإصابة ليعود مجددا في قائمة الفريق.

وأشار الأهلي في بيان سابق تكفله بمصاريف علاج مؤمن زكريا ومنح اللاعب حقوقه المالية حتى مع عدم قيده في قائمة الفريق.

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